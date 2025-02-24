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11:39, 24 февраля 2025Силовые структуры

Сбросивший кошку с «Ласточкиного гнезда» россиянин прокомментировал поступок

В Крыму сбросивший кошку с «Ласточкиного гнезда» прокомментировал поступок
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В Крыму сбросивший кошку с «Ласточкиного гнезда» мужчина прокомментировал свой поступок. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Мужчина рассказал, что кот начал сопротивляться и вырываться, когда он взял его на руки. На вопрос, зачем он скинул ее со скалы, а не поставил на землю, тот ответить не смог, пожав плечами.

Ранее стало известно, что посетитель замка «Ласточкино гнездо» в поселке Гаспра на территории Крыма выбросил с обрыва 40-метровой скалы кошку по кличке Муся. Мужчина прибыл на территорию туристического объекта утром 23 февраля. На записях с камер наблюдения можно увидеть, как он гладит кошку, а затем, убедившись в отсутствии свидетелей, относит ее на смотровую площадку и выкидывает в море.

Отмечается, что Муся жила в «Ласточкином гнезде» около десяти лет и считалась местной достопримечательностью.

Ранее сообщалось, что сбросившего кошку с 40-метровой скалы россиянина задержали.

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