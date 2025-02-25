Сброшенную с обрыва возле «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю спасли

В Крыму альпинисты спасли кошку Мусю, которую мужчина сбросил с обрыва

Спасатели-альпинисты достали со скал кошку Мусю, которую накануне сбросил со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» посетитель. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым 24».

Утром 23 февраля 24-летний житель Санкт-Петербурга посетил известную достопримечательность, расположенную на скалах на высоте 40 метров над морем в поселке Гаспра. Увидев на территории кошку, мужчина погладил ее, а затем, убедившись в отсутствии свидетелей, отнес на смотровую площадку и выкинул с обрыва в море. Все случившееся попало на съемку камер видеонаблюдения. Кошка Муся жила в «Ласточкином гнезде» больше десяти лет и считалась местной достопримечательностью.

Из-за высоты, с которой падала кошка, шансы на то, что она все еще жива, были чрезвычайно малы. Однако 25 февраля волонтеры решили осмотреть море и скалы под «Ласточкиным гнездом» на лодке. Они почти сразу разглядели кошку, которая выжила и пряталась под крупным камнем. Достать Мусю с воды было невозможно. Поэтому на место вызвали спасателей. Они спустились по скалам при помощи альпинистского оборудования и спасли кошку, которая провела на камнях почти трое суток после падения.

Ранее сообщалось, что сбросившего Мусю в море мужчину задержали. Он рассказал, что кошка начала сопротивляться и вырываться, когда он взял ее на руки. На вопрос, зачем он скинул ее со скалы, а не поставил на землю, тот ответить не смог, пожав плечами.