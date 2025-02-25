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18:47, 25 февраля 2025Силовые структуры

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое россиянина по следам на снегу

В Ивановской области задержали подозреваемого в разбое по следам на снегу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: УМВД России по Ивановской области

В Ивановской области задержали подозреваемого в разбое по следам на снегу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило два сообщения о нападении ночью на бар и АЗС. В первом случае неизвестный напал на сотрудницу заправочной станции, используя предмет, похожий на гранату. Он потребовал отдать все деньги из кассы. Когда пострадавшая начала звать на помощь, преступник ударил ее по лицу и забрал из кассы 224 тысячи рублей, после чего скрылся.

Второе нападение произошло на бар, об этом сообщила сотрудница заведения. С ее слов, в четыре часа утра в помещение зашел мужчина в черной повязке, держа в руке тот же предмет, что и на АЗС. Когда он потребовал деньги, потерпевшая испугалась и выполнить его требование не смогла. Тогда злоумышленник перепрыгнул барную стойку, ударил женщину по голове, забрал из кассы 8950 рублей, затем скрылся.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра изъяли трасологические следы и предмет, схожий с чекой от гранаты, который был направлен на исследование.

Сотрудники полиции изучили видео с камер наблюдения и сделали вывод, что к обоим нападениям причастен один человек. В ночь совершения преступления выпал снег и по следам на нем полицейские нашли место жительства злоумышленника и задержали его. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина.

Ранее сообщалось, что россиянин совершил разбойное нападение на цветочный ради одной розы.

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