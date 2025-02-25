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13:56, 25 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин совершил разбойное нападение на цветочный ради одной розы

В Твери мужчина с ножом угрожал продавцу цветочного из-за 1 розы за 250 рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В Твери задержан 33-летний местный житель, который с ножом угрожал продавцу в цветочном и похитил одну розу стоимостью 250 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Полицейским он объяснил, что совершил преступление под воздействием спиртного. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом.

По данным правоохранителей, в отдел обратилась женщина — продавец цветочного магазина, расположенного в торговом павильоне на Тверском проспекте. Она рассказала, что днем в торговый павильон зашел неизвестный. Он стал угрожать ей перочинным ножом и открыто похитил одну розу за 250 рублей, после чего скрылся.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте задержан петербуржец, который сломал плечо администратору магазина, когда та помешала ему украсть журналы с прилавка.

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