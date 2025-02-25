Спецназ Росгвардии уничтожил станцию спутниковой связи Starlink ВСУ

В Харьковской области Росгвардия уничтожила станцию Starlink ВСУ

В Харьковской области спецназ Росгвардии уничтожил станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, станция была уничтожена военнослужащими «стальной бригады», выполняющими служебно-боевые задачи в приграничных районах Белгородской области. Националисты использовали станцию для обеспечения коммуникации между подразделениями.

Терминал обнаружен в ходе проведения воздушной разведки в лесополосе на территории Харьковской области.

Ранее основатель Starlink Илон Маск опроверг информацию о планах лишить Украину доступа к спутниковой связи в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых.