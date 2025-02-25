США задумали исключить Канаду из альянса

FT: США предложили исключить Канаду из разведывательного альянса Five Eyes

Администрация президента США Дональда Трампа задумала исключить Канаду из западного разведывательного альянса Five Eyes. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, данную идею предложил старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро. В альянс также входят Австралия, Великобритания и Новая Зеландия.

Уточняется, что таким образом Вашингтон надеется побудить Оттаву усилить борьбу с нелегальными мигрантами, которые перебираются на американскую территорию. В настоящее время неизвестно, как американский лидер отреагировал на эту идею, однако она широко обсуждается чиновниками Белого дома.

Ранее американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал Канаду ненастоящей страной. Таким образом он ответил на петицию с требованием лишить его канадского гражданства.