Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию о лишении гражданства

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию с требованием лишить его канадского гражданства, которую подписали более 160 тысяч жителей страны. Свой пост он опубликовал на странице в X.

«Канада — ненастоящая страна», — написал Маск.

Ранее американский предприниматель назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой после его слов о категорическом отказе от вступления в США. Илон Маск сослался на недавние сообщения о скорой отставке Трюдо с поста правящей Либеральной партии и, соответственно, главы правительства страны.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — заявил он.