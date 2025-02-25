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10:43, 25 февраля 2025Мир

Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию о лишении гражданства
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию с требованием лишить его канадского гражданства, которую подписали более 160 тысяч жителей страны. Свой пост он опубликовал на странице в X.

«Канада — ненастоящая страна», — написал Маск.

Ранее американский предприниматель назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой после его слов о категорическом отказе от вступления в США. Илон Маск сослался на недавние сообщения о скорой отставке Трюдо с поста правящей Либеральной партии и, соответственно, главы правительства страны.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — заявил он.

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