Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 25 февраля 2025Мир

Стали известны детали соглашения США и Украины по металлам

FT: В соглашении США и Украины по металлам не упоминаются гарантии безопасности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

В финальной версии соглашения США и Украины по редкоземельным металлам отсутствует упоминание о «гарантиях безопасности» для Киева. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает газета Financial Times (FT).

«В соглашении не содержится упоминаний о гарантиях безопасности США, на которых настаивал Киев взамен на согласие на сделку», — указано в материале. При этом Украина согласилась на новые условия сделки, несмотря на отсутствие этих гарантий, отмечает издание.

До этого сообщалось, что США и Украина близки к заключению соглашения по металлам, которое предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов, однако оно не гарантирует Украине безопасность. Новая версия соглашения, как утверждается, содержит более выгодные условия для Киева по сравнению с предыдущими проектами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о согласии Украины на сделку с США по полезным ископаемым

      На Украине сделали признание о покинувших страну гражданах

      Названа возможная дата подписания сделки США и Украины по металлам

      У нескольких российских футбольных агентов прошли обыски

      Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за падение у магазина

      Стали известны детали соглашения США и Украины по металлам

      Маск отреагировал на продление полномочий Зеленского

      Белый дом оценил последствия сделки по завершению конфликта на Украине

      Несколько стран ЕС отказались поддержать крупнейший пакет военной помощи Киеву

      В США сообщили о возможной поездке Зеленского для подписания сделки с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше