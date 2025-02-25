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10:53, 25 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о подавленном состоянии командиров ВСУ в Сумской области

ТАСС: В Сумской области командиры ВСУ находятся в подавленном состоянии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в Сумской области, находятся в подавленном состоянии из-за высоких потерь и продвижения российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«На сумском направлении впервые за все время отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние как у насильно мобилизованных солдат, так и у командиров рот, батальонов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такие настроения в рядах украинских войск связаны с колоссальными потерями, а также нехваткой техники и стремительным продвижением армии России. В силовых структурах также подчеркнули, что офицерский состав ВСУ осознает бессмысленность ведения боев.

Ранее стало известно, что российские войска начали наступление в Сумской области. Отмечается, что целью подразделений армии России является перерезание трассы Юнаковка — Суджа.

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