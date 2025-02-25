Стало известно о попытках заманить родственников бойцов СВО на Украину

Депутат Кузнецов: Украина пытается выманить родственников пленных бойцов СВО

Спецслужбы Украины пытаются выманить на территорию страны родственников попавших в плен российских бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова.

По словам парламентария, пленным военным заявляют, что на Украине у них якобы появится возможность повидаться с родственником или даже поехать с ним домой вне процедуры обмена. После этого сотрудники спецслужб дают пленному возможность позвонить семье и сообщить эту новость, чтобы заманить россиян.

«Мама [пленного], конечно, готова ехать куда скажут. Обычно ничем хорошим это (поездка на Украину — прим. "Ленты.ру") не кончается. Как минимум — попытка вербовки», — привел Кузнецов слова собеседника из Сумской области Украины.

Депутат напомнил, что общение родственников с сотрудниками украинских спецслужб может нанести вред попавшему в плен военному.

Ранее сообщалось, что россиянка получила фото пропавшего на СВО мужа и раскрыла схему обмана.