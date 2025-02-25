Стало известно о сильном беспокойстве Киева из-за позиции США по Украине

ABC: Позиция США по Украине очень беспокоит Киев

Позиция США по Украине очень беспокоит Киев. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.

Руководство Украины пытается определить курс движения по «минному полю», которое представляет собой второй срок президента США Дональда Трампа, рассказал собеседник телеканала. Кроме того, украинские власти пытаются сохранять баланс при взаимодействии с администрацией Трампа, чтобы «не выглядеть неуважительными» по отношению к ней.

Источник заключил, что в Киеве беспокоятся во время обсуждения тех или иных вопросов с США, поскольку известно, что Европа не может возместить эту поддержку полностью.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал несерьезным призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуть ядерное оружие стране. По его словам, необходимо, наоборот, сокращать число стран, обладающих ядерным оружием.