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06:14, 25 февраля 2025Силовые структуры

Пять молодых людей обвинили в попытке теракта в воинской части

В попытке теракта в воинской части в Подмосковье обвинили пять молодых людей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Подмосковье пятерых мужчин, в том числе несовершеннолетнего, обвиняют в попытке устроить теракт в воинской части. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что молодые люди планировали проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе. Для этого они намеревались сделать подкоп под оградой. Там злоумышленники должны были поджечь военную технику.

«Они арестованы, их дело по существу начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд», — подчеркнули в полиции.

Молодым людям предъявлено обвинение по статье 30, статье 205 Уголовного кодекса РФ (приготовление к теракту). В деле также есть эпизод с поджогом медицинского автомобиля, так как в момент преступления в машине находились баллоны с кислородом.

В декабре 2024 года в Ижевске сотрудники ФСБ задержали россиянина, расклеивавшего листовки около военкоматов и призывных пунктов.

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