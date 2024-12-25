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20:08, 25 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за расклейку около военкоматов листовок с требованием к военным

В Ижевске ФСБ задержала россиянина, расклеивавшего листовки около военкоматов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали россиянина, расклеивавшего листовки около военкоматов и призывных пунктов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Удмуртской Республике.

По данным силовиков, мужчина «придерживался проукраинских взглядов» и распространял листовки с требованиями к военным не исполнять приказы командования.

Задержанного заподозрили в преступлении по части 2 статьи 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ. Еу грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах задержали мужчину за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле».

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