Россиянина задержали за расклейку около военкоматов листовок с требованием к военным

В Ижевске ФСБ задержала россиянина, расклеивавшего листовки около военкоматов

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали россиянина, расклеивавшего листовки около военкоматов и призывных пунктов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Удмуртской Республике.

По данным силовиков, мужчина «придерживался проукраинских взглядов» и распространял листовки с требованиями к военным не исполнять приказы командования.

Задержанного заподозрили в преступлении по части 2 статьи 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ. Еу грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах задержали мужчину за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле».

