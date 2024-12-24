Россиянина задержали за оправдание теракта в «Крокусе»

В Чебоксарах задержали мужчину за оправдание теракта в «Крокусе»

В Чебоксарах задержали местного жителя за оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Чувашии.

По данным ведомства, россиянин в марте опубликовал посты, оправдывающие действия террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл». Возбуждено дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») УК РФ.

Отмечается, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, дискредитацию Российской армии.

Ранее Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 6,5 года лишения свободы телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма.