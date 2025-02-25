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04:34, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Трампа обвинили в унижении Макрона

DE назвал унижением решение Трампа посадить Макрона у края стола в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом. Об этом написал британский таблоид Daily Express.

Трампа обвинили в унижении Макрона, поскольку французскому лидеру предложили сесть на стул у края стола в Овальном кабинете, за которым сидел глава США.

«Сорокасемилетний мужчина, похоже, чувствовал себя неуютно из-за рассадки гостей: он сидел справа от Трампа, который сам расположился в центре стола в большом, удобном на вид кожаном кресле», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Трамп не вышел встречать своего французского коллегу Макрона, прибывшего к Белому дому на автомобиле. «Никакого официального приема для Эммануэля Макрона по его прибытии в Белый дом. Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона», — отметил журналист радио RFI Дэвид Томпсон.

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