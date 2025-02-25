Тревел-блогер раскрыл истинное отношение тайских женщин к российским мужчинам

Тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл истинное отношение женщин из Таиланда к российским мужчинам, приезжающим на отдых. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, таек смущает в россиянах множество факторов. Он объяснил, что женщины из этой курортной страны не заинтересованы в мужчинах из России, поскольку ищут в партнере финансовую стабильность.

«Русские приезжают в Паттайю или на Пхукет, где пьют, шумят, иногда устраивают драки и ведут себя так, как будто это их личный курорт. Для нас это "отдых". Для таек — позорное поведение», — объяснил блогер.

Кроме того, тайки не находят привлекательной внешность российских мужчин, заключил автор.

Ранее российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой.

