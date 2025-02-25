Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:39, 25 февраля 2025Путешествия

Тревел-блогер раскрыл истинное отношение тайских женщин к российским мужчинам

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Erik de Castro / Reuters

Тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл истинное отношение женщин из Таиланда к российским мужчинам, приезжающим на отдых. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, таек смущает в россиянах множество факторов. Он объяснил, что женщины из этой курортной страны не заинтересованы в мужчинах из России, поскольку ищут в партнере финансовую стабильность.

«Русские приезжают в Паттайю или на Пхукет, где пьют, шумят, иногда устраивают драки и ведут себя так, как будто это их личный курорт. Для нас это "отдых". Для таек — позорное поведение», — объяснил блогер.

Кроме того, тайки не находят привлекательной внешность российских мужчин, заключил автор.

Ранее российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пускай подумают, как дошли до жизни такой». Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

      Пять молодых людей обвинили в попытке теракта в воинской части

      Россиянам назвали неочевидный способ избавиться от головной боли

      Названы ключевые отличия в подходе к работе у зумеров и миллениалов

      Захарова удивилась поведению Франции и Британии в ООН

      В США выразили надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским

      Тревел-блогер раскрыл истинное отношение тайских женщин к российским мужчинам

      Россиян предупредили о новой схеме оплаты электроэнергии

      Трамп удивился вопросу о помощи в восстановлении Украины

      ИИ оказался не способен заменить программистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше