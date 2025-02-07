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03:30, 7 февраля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Таиланде и развенчала распространенные «страшилки» о стране

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой. Россиянка отметила, что много раз питалась тайским фастфудом и не отравилась, а ее друзья, напротив, получили проблемы с желудком в пятизвездочном отеле.

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«В отличие от ресторанов, где еда может долго лежать в холодильнике, на рынке все продукты свежие и расходятся в тот же день», — пояснила блогерша. Она добавила, что во многих туристических районах Таиланда чище, чем в городах Европы.

Автор также указала, что туристов любят пугать лихорадкой денге. «Если не жить полгода на болотах, риск заразиться крайне низкий», — заверила она.

Кроме того, россиянка опровергла заблуждение, что в сезон дождей в Таиланде повсеместно идут ливни. «Этот миф активно поддерживают турфирмы, чтобы летом отправлять вас в Турцию. На самом деле Таиланд такой большой, что всегда найдется местечко, где светит солнце», — заключила она.

Ранее другой российский путешественник разрушил стереотипы о жителях Японии. Он отметил, что, вопреки распространенному мнению, они не так много работают.

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