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05:31, 16 января 2025Путешествия

Россиянин побывал в Японии и разрушил популярные стереотипы о местных жителях

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Российский тревел-блогер и путешественник Александр Мазуров побывал в Японии и разрушил популярные стереотипы о местных жителях. Об этом он рассказал в личном блоге под названием «В поисках света» на платформе «Дзен».

В первую очередь, автор публикации развеял миф о том, что японцы много работают. «Трудоголизм — это больше особенность корпоративного мира, — пояснил он. — Сфера обслуживания здесь не перерабатывает от слова совсем. Особенно это чувствуется вне Токио. Многие места открываются поздно, закрываются рано».

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Более того, по словам россиянина, далеко не всех жителей этой азиатской страны можно назвать модниками. «Тоже слышал такой стереотип, мол, тут вообще все вокруг — иконы стиля, — добавил он. — Такие люди есть, но их немного. <…> Но действительно впечатляет, что можно встретить людей в кимоно, притом и девушек, и мужчин! Вот это выглядит потрясающе».

Ранее россиянин побывал в Японии и описал цены на еду в стране фразой «на удивление есть здесь дешево». Как указал житель Санкт-Петербурга Никита, многие думают, что в Японии все невероятно дорого, но на самом деле это не совсем так.

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