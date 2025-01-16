Россиянин побывал в Японии и разрушил популярные стереотипы о местных жителях

Российский тревел-блогер и путешественник Александр Мазуров побывал в Японии и разрушил популярные стереотипы о местных жителях. Об этом он рассказал в личном блоге под названием «В поисках света» на платформе «Дзен».

В первую очередь, автор публикации развеял миф о том, что японцы много работают. «Трудоголизм — это больше особенность корпоративного мира, — пояснил он. — Сфера обслуживания здесь не перерабатывает от слова совсем. Особенно это чувствуется вне Токио. Многие места открываются поздно, закрываются рано».

Более того, по словам россиянина, далеко не всех жителей этой азиатской страны можно назвать модниками. «Тоже слышал такой стереотип, мол, тут вообще все вокруг — иконы стиля, — добавил он. — Такие люди есть, но их немного. <…> Но действительно впечатляет, что можно встретить людей в кимоно, притом и девушек, и мужчин! Вот это выглядит потрясающе».

Ранее россиянин побывал в Японии и описал цены на еду в стране фразой «на удивление есть здесь дешево». Как указал житель Санкт-Петербурга Никита, многие думают, что в Японии все невероятно дорого, но на самом деле это не совсем так.