Россиянин описал цены на еду в Японии фразой «на удивление здесь очень дешево»

Россиянин побывал в Японии и описал цены на еду в стране фразой «на удивление есть здесь дешево». Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Как указал житель Санкт-Петербурга Никита, многие думают, что в Японии все невероятно дорого, но на самом деле это не совсем так. «На тысячу йен (около 670 рублей) можно вполне нормально поесть в центре города», — добавил он.

По словам соотечественника, еда в азиатской стране, как правило, вкусная. «Из мяса в блюдах преобладает свинина, а из овощей — дайкон, — пояснил он. — Еду обычно варят или жарят во фритюре».

Собеседник издания отметил, что дорого в Японии стоят фрукты и овощи, особенно те, которые не растут в стране.

Ранее стало известно, что Япония стала самым быстрорастущим заграничным направлением у российских туристов вопреки санкциям, которые ввела страна. За год число бронирований авиабилетов и отелей по этому направлению выросло в 1,5-3,5 раза.

