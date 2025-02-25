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20:22, 25 февраля 2025Путешествия

Турист решил покорить гору на Бали и был депортирован

Туриста из Норвегии депортировали с Бали за восхождение на гору Агунг без гида
Алина Черненко

Фото: Tiket2 / Wikipedia

Турист из Норвегии решил покорить гору Агунг на индонезийском острове Бали и был депортирован. Об этом сообщает портал Indonesia Expat.

Уточняется, что 15 февраля 41-летний мужчина с инициалами Б.Г. был пойман во время восхождения на гору без гида. Сотрудники иммиграционной службы, получив информацию о нарушении, немедленно выехали на место и задержали туриста для допроса.

Выяснилось, что местные власти рекомендовали норвежцу не подниматься на гору без проводника из соображений безопасности, но он проигнорировал указания чиновников. Как пишет издание, циркуляр Службы лесного хозяйства и охраны окружающей среды запрещает туристам, в том числе иностранцам, самостоятельные восхождения.

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Расследование показало, что Б.Г. въехал в Индонезию 2 февраля через международный аэропорт имени Нгураха Рая. У него была гостевая виза, действительная до 3 марта. Несмотря на это, 20 февраля его депортировали за нарушение запрета.

В январе на Бали в такой же ситуации оказался турист из Германии. Он тоже отправился в поход на гору Агунг без проводника и нарвался на депортацию.

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