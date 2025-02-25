Участник банды киллеров Джако устроил стрельбу в российском ресторане

Член банды Джако учинил драку со стрельбой на праздновании в ресторане

Сотрудники правоохранительных органов задержали зачинщика массовой драки со стрельбой, произошедшей в ресторане во время празднования дня рождения дочери бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. Об этом сообщает Baza.

В ночь на 24 февраля женщина отмечала 27-летие, когда ее гости поругались с персоналом заведения. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видны несколько мужчин, дерущихся в ресторане.

Задержанным оказался 39-летним судимым членом банды киллера Аслана Гагиева по кличке Джако. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

С места инцидента полицейские изъяли девять гильз от спортивного оружия. Пострадавший в драке охранник обратился за медицинской помощью.

Тамерлан Агузаров руководил Северной Осетией с июня 2015-го по февраль 2016 года.

Южный окружной военный суд в 2023 году приговорил Гагиева к пожизненному лишению свободы за создание банды, совершившей 60 заказных преступлений. Судебный процесс над ним длился пять лет. Также осуждены 12 членов ОПГ на сроки от 12 лет до пожизненного наказания.

Гагиев в 2004 году создал банду. В 2014 году его объявили в международный розыск, а через год задержали в Вене. Лишь спустя три года — в 2018-м — Россия добилась его экстрадиции.