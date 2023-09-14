Главарь крупнейшей в России банды Джако получил пожизненный срок

Суд дал пожизненный срок главарю крупнейшей в России ОПГ Гагиеву

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы главаря крупнейшей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Аслана Гагиева, известного в преступном мире как Джако. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным в создании ОПГ, совершившей свыше 60 заказных преступлений. Он будет отбывать срок в колонии особого режима.

По версии следствия, Гагиев в 2004 году создал свою банду. В 2014 году его объявили в международный розыск, а через год задержали в Вене. Лишь спустя три года — в 2018 году Россия добилась экстрадиции Гагиева. На родине он предстал перед судом вместе с 11 участниками банды, среди которых трое бывших полицейских.

Судебный процесс длился пять лет.

2 августа Второй западный окружной военный суд приговорил 12 членов банды Джако к срокам от 12 лет до пожизненного наказания.