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13:48, 25 февраля 2025Силовые структуры

Участники жестоких группировок России получили новые сроки за преступления в 90-х

Члены ОПГ «Тукаевские» и киллер «Хади Такташ» получили сроки за убийства в 90-х
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор по уголовному делу участников жестоких преступных группировок «Тукаевские» и «Хади Такташ» за преступления, совершенные ими в 90-х годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Главарь банды и шестеро его подручных, среди которых киллер из «Хади Такташ», отбывающий пожизненное лишение свободы, получили от 12 до 24 лет в исправительной колонии строгого режима за расправу над четырьмя человеками и покушение на директора культурно-спортивного комплекса «УНИКС».

Суд установил, что в январе 1993 года 53-летний лидер ОПГ «Тукаевские» поручил наказать предпринимателя, решившего выйти из-под криминального влияния. Его подкараулили у дома на улице Маршала Чуйкова в Казани и выстрелили из охотничьего ружья. Полученное коммерсантом ранение оказалось летальным.

По такой же схеме в 1996 году главарь банды отделался от претендовавшего на лидерство в ОПГ конкурента. В 1997 году «Тукаевские» похитили участника ОПГ «Ново-Татарские» и удерживали его на чердаке, избивая железными прутьями. Позже бандиты подбросили заложника к больнице, но врачи не смогли его спасти.

В 1999 году лидер «Тукаевских» нанял киллера из «Хади Такташ» для нападения на директора «УНИКС» за 10 тысяч долларов. Несмотря на огнестрельное ранение, потерпевший выжил после покушения.

В 2002 году бандиты устранили бывшего члена ОПГ, исключенного за употребление наркотиков и планировавшего расправиться с обидчиками.

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