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06:23, 25 февраля 2025Бывший СССР

Украинских военных обвинили в расстреле жителей пятиэтажки в Селидово

Житель Селидово Дмитрий обвинил ВСУ в расстреле людей в пятиэтажке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Житель Селидово Дмитрий обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они расстреляли почти всех жильцов пятиэтажки по улице Щорса, 19. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина отметил, что военные стучали в двери и пытались проникнуть в квартиры. Живы остались только те, кто не открыл, к ним не стали выбивать двери. В тех же, кто приоткрывал дверь или отзывался, стреляли из автомата или пулемета, двоих увели и расправились с ними.

По словам Дмитрия, тела людей лежали в подъездах, на улице перед двором, на перекрестках, это были гражданские лица.

Ранее военнопленный ВСУ Владислав рассказал, что занял денег у престарелой жительницы Курахово, чтобы заплатить командиру взятку для побега.

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