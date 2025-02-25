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15:35, 25 февраля 2025Мир

В ЕС решили поддержать новый план Каллас по Украине

Глава МИД Велдкамп: Нидерланды хотят реализовать план Каллас по помощи Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Нидерланды хотят реализовать план верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, предоставляющий Украине новую военную помощь. Об этом заявил глава МИД королевства Каспар Велдкамп в своем аккаунте соцсети Х.

«Я поддерживаю план Каи Каллас, который более быстро и эффективно предоставит Украине больше военной помощи. Нидерланды хотят реализовать этот амбициозный план», — отметил дипломат.

Велдкамп также призвал всех стран — участниц сообщества внести свой вклад в реализацию инициативы верховного представителя ЕС.

Ранее журнал Politico сообщил, что инициатива Каллас о предоставлении очередной военной помощи Украине вызвала раскол в Евросоюзе, так как ряд стран выступают против подобных мер. Предложение евродипломата основано том, что доля выплат Киеву от каждой страны сообщества должна быть пропорциональна ее ВВП.

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