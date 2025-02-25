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13:00, 25 февраля 2025Россия

В Госдуме захотели разрешить регионам безвозвратный отлов бродячих животных

В ГД захотели разрешить регионам безвозвратный отлов бродячих собак
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Госдуме захотели ужесточить законодательство об отлове бродячих собак. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в Telegram.

Речь идет о предоставлении регионам права осуществлять безвозвратный отлов бродячих животных. «Соответствующая поправка может быть внесена уже на следующей неделе», — уточнил парламентарий.

Матвеев указал, что законодательная инициатива связана с очередным нападением бродячих собак на человека в Каспийске. ЧП произошло 23 февраля, пострадавшую не спасли.

Ранее в Госдуме оценили вероятность распространения разрешения на умерщвление бродячих собак на всю Россию. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что такое решение не будет принято на государственном уровне. Соответствующие полномочия относятся к ведению регионов, пояснил он.

ЖЗЛ
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