Вероятность распространения разрешения на умерщвление бродячих собак на всю Россию оценили

Бурматов: разрешение умерщвлять бездомных собак на уровне государства не примут

Решение о разрешении умерщвления бездомных животных никогда не примут на государственном уровне, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Своим мнением об этом депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Мы на государственном уровне таких решений никогда не примем Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

«Абсолютное большинство регионов решают эти проблемы без применения таких радикальных мер. То есть они используют те полномочия, которые им были даны. Эти полномочия связаны со строительством приютов, с проведением отловов, со стерилизацией и вакцинацией животных, с ведением учета этих животных, в том числе чипирование, с пристройством этих животных в добрые руки, со штрафами за самовыгул и так далее», — рассказал Бурматов.

По словам депутата, сегодня у регионов достаточно полномочий, которые позволяют эффективно решать проблему бездомных животных гуманными методами.

«Поэтому в федеральном законе никогда не появятся ни эвтаназии, ни умерщвления животных. Мы категорически против этого. Единственная оговорка, которая сделана в федеральном законе, — что эвтаназия возможна в отношении тех животных, которые испытывают непереносимые боль и страдания», — сказал он.

Мы выступаем за гуманность, за ответственное отношение к животным и за системное решение этих проблем Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

При этом Бурматов отметил, что люди должны быть защищены от нападения безнадзорных животных. Парламентарий добавил, что равно это относится и к владельческим животным.

«В то же время животные должны быть защищены от жестокого обращения», — заключил депутат.

Ранее депутаты парламента Кемеровской области приняли закон, который разрешает умерщвление агрессивных бездомных животных или неизлечимо больных животных в приютах. Об этом сообщает ТАСС. Согласно тексту законопроекта, муниципалитеты наделяются полномочиями по усыплению безнадзорных животных в двух случаях: они нападали на людей или проявляли немотивированную агрессию.

В августе в Бурятии отказались от усыпления бездомных собак. Отмечается, что закон был принят в ноябре 2023 года. Согласно ему, разрешалась эвтаназия бродячих животных на 31-й день с момента отлова, если не нашелся хозяин. 6 августа 2024-го Верховный суд республики удовлетворил иск зоозащитников и отменил ранее принятое властями решение.

