Вероятность распространения разрешения на умерщвление бродячих собак на всю Россию оценили

Решение о разрешении умерщвления бездомных животных никогда не примут на государственном уровне, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Своим мнением об этом депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».
Мы на государственном уровне таких решений никогда не примем
«Абсолютное большинство регионов решают эти проблемы без применения таких радикальных мер. То есть они используют те полномочия, которые им были даны. Эти полномочия связаны со строительством приютов, с проведением отловов, со стерилизацией и вакцинацией животных, с ведением учета этих животных, в том числе чипирование, с пристройством этих животных в добрые руки, со штрафами за самовыгул и так далее», — рассказал Бурматов.
По словам депутата, сегодня у регионов достаточно полномочий, которые позволяют эффективно решать проблему бездомных животных гуманными методами.
«Поэтому в федеральном законе никогда не появятся ни эвтаназии, ни умерщвления животных. Мы категорически против этого. Единственная оговорка, которая сделана в федеральном законе, — что эвтаназия возможна в отношении тех животных, которые испытывают непереносимые боль и страдания», — сказал он.
Мы выступаем за гуманность, за ответственное отношение к животным и за системное решение этих проблем
При этом Бурматов отметил, что люди должны быть защищены от нападения безнадзорных животных. Парламентарий добавил, что равно это относится и к владельческим животным.
«В то же время животные должны быть защищены от жестокого обращения», — заключил депутат.
Ранее депутаты парламента Кемеровской области приняли закон, который разрешает умерщвление агрессивных бездомных животных или неизлечимо больных животных в приютах. Об этом сообщает ТАСС. Согласно тексту законопроекта, муниципалитеты наделяются полномочиями по усыплению безнадзорных животных в двух случаях: они нападали на людей или проявляли немотивированную агрессию.
В августе в Бурятии отказались от усыпления бездомных собак. Отмечается, что закон был принят в ноябре 2023 года. Согласно ему, разрешалась эвтаназия бродячих животных на 31-й день с момента отлова, если не нашелся хозяин. 6 августа 2024-го Верховный суд республики удовлетворил иск зоозащитников и отменил ранее принятое властями решение.