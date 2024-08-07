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09:59, 7 августа 2024Россия

Еще в одном российском регионе отказались от усыпления бездомных собак

В Бурятии отказались от эвтаназии бездомных собак

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Бурятии отказались от усыпления бездомных собак, несмотря на то что в ноябре 2023 года в этом регионе приняли закон, разрешающий эвтаназию бродячих животных на 31-й день с момента отлова, если не нашелся хозяин. 6 августа 2024-го Верховный суд республики удовлетворил иск зоозащитников и отменил ранее принятое властями решение.

«Признан недействующим [региональный закон], которым предусмотрено умерщвление животных, по основанию невостребованности в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания», — говорится в решении Верховного суда Бурятии.

Конституционный суд России (КС РФ) дал разъяснение, что решение об умерщвлении животных без владельцев не может быть принято на основании загруженности приютов или из-за оптимизации расходов, отметив, что в этих нормах усматривается «отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными».

При этом КС РФ подтвердил право регионов на эвтаназию в исключительных условиях. Например, если животное совершило нападение на человека, является носителем опасной болезни, проявляет немотивированную агрессивность или же животное является нежизнеспособным и испытывает непереносимые физические страдания.

Ранее в Магаданской области, где также разрешили усыплять невостребованных животных, изменили принятый закон и исключили из него норму, разрешавшую эвтаназию животных, которые попали в пункты временного содержания и оказались «невостребованными».

При этом законы об эвтаназии по-прежнему приняты на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области.

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      Елена Торубарова
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