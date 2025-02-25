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11:04, 25 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии заявили о полной поддержке курса США к миру на Украине

Кобахидзе: В Грузии поддерживают усилия США по стремлению к миру на Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии поддерживают усилия США по стремлению к миру на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Interpress News Georgia.

По его словам, нынешнее правительство Грузии от партии «Грузинская мечта» поддерживает мирный план правительства США по Украине и американскую резолюцию в ООН по этому вопросу. «Для нас важно присоединиться к резолюции, которая направлена ​​на мир, а не на продолжение конфликта», — заявил Кобахидзе.

Премьер Грузии отметил, что Тбилиси поддержал именно американскую версию резолюции по Украине. Кроме того, Кобахидзе отметил, что кавказская республика стала ее соавтором.

Ранее Совет безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции по Украине . Она называется «Путь к миру». За принятие резолюции проголосовали Россия, КНР и США.

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