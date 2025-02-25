В Грузии заявили о полной поддержке курса США к миру на Украине

Кобахидзе: В Грузии поддерживают усилия США по стремлению к миру на Украине

В Грузии поддерживают усилия США по стремлению к миру на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Interpress News Georgia.

По его словам, нынешнее правительство Грузии от партии «Грузинская мечта» поддерживает мирный план правительства США по Украине и американскую резолюцию в ООН по этому вопросу. «Для нас важно присоединиться к резолюции, которая направлена ​​на мир, а не на продолжение конфликта», — заявил Кобахидзе.

Премьер Грузии отметил, что Тбилиси поддержал именно американскую версию резолюции по Украине. Кроме того, Кобахидзе отметил, что кавказская республика стала ее соавтором.

Ранее Совет безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции по Украине . Она называется «Путь к миру». За принятие резолюции проголосовали Россия, КНР и США.