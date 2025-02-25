В МЧС объяснили правила установки дверей в квартирах

МЧС: входные двери в квартирах не должны открываться в определенную сторону

Входные двери в квартирах многоквартирных домов не должны открываться в определенную сторону. Об этом заявило ГУ МЧС России по Пензенской области в Telegram-канале.

В ведомстве напомнили действующие правила противопожарного режима в России. Согласно перечню, двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания. Это не касается только тех дверей, направление которых не регулируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

При этом в нормативных документах указано, что направление открывания дверей для помещений в многоквартирных жилых домах не нормируется.

Ранее в московской Мосжилинспекции заявили, что в России не введут штрафы за открывающиеся не туда входные двери. Прежде сообщалось, что штраф за такое нарушение может составить 15 тысяч рублей.

