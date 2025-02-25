Экс-премьер Польши Миллер: Украина уже потерпела поражение в конфликте

Украина уже потерпела поражение в конфликте и должна с этим смириться. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью каналу Polsat.

«Похоже на то, что Украина проиграла эту войну», — отметил Миллер.

По его словам, проигрывающая сторона «должна считаться с различными последствиями». Экс-премьер также подчеркнул, что Польше в своем подходе к украинскому вопросу не стоит ориентироваться на Европу, так как та «предельно ослаблена», а также «не является военной империей и не имеет армии». Миллер добавил, что в последнее время Европейским союзом (ЕС) управляют «какие-то дилетанты».

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что возможная отправка войск НАТО на Украину станет провокацией против России и может побудить ее продолжить боевые действия.