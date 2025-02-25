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16:06, 25 февраля 2025Путешествия

В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что с 25 по 27 февраля в горных частях популярного у туристов региона ожидается лавинная опасность. Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач и объектов инфраструктуры.

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Более того, возможно перекрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей. В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей республики соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — говорится в сообщении. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. До 27 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

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