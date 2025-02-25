Нардеп Костенко: Полного окончания военных действий в 2025 году не будет

Полного завершения военных действий в 2025 году не будет. Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады, нардеп Роман Костенко, передает «Новости.LIVE».

В то же время депутат допустил возможность заморозки конфликта или временного прекращения боевых действий. По его словам, лавный вопрос состоит в том, насколько долго продержатся такие договоренности.

«Я пережил десятки перемирий. Некоторые длились три дня, другие — несколько минут или даже секунд. Пока в Киеве говорили о перемирии, мы в окопах просто смеялись над этим и продолжали бой», — сказал Костенко.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году. Буданов заключил, что прекращение огня будет достигнуто, так как для этого «есть большинство составляющих».