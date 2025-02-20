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13:53, 20 февраля 2025Бывший СССР

В украинской разведке предрекли остановку боевых действий в этом году

Глава ГУР Буданов: Боевые действия на Украине остановятся в этом году
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Боевые действия на Украине остановятся в этом году. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит «Страна.ua».

Он выразил мнение, что этом году будет достигнуто прекращения огня. По его словам, неясно, насколько это будет долго и эффективно. Буданов заключил, что тем не менее, прекращение огня будет достигнуто, так как для этого «есть большинство составляющих».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил перспективы перемирия с походом в Париж на четвереньках. По его словам, стороны конфликта в настоящий момент находятся далеко от заключения перемирия.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирие на Украине может быть сорвано, а будущий договор повторит судьбу Минских соглашений. «Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев», — написал он в своих соцсетях.

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