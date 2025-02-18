Кулеба сравнил перспективы перемирия с походом в Париж на четвереньках

Кулеба оценил шансы перемирия на Украине фразой «как в Париж на четвереньках»

Стороны конфликта на Украине в настоящий момент находятся далеко от заключения перемирия. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «BBC-Украина».

«До перемирия нам еще, как говорится, как в Париж на четвереньках. А мир вообще даже не просматривается на горизонте», — оценил шансы экс-глава украинского МИД. Он также подчеркнул, что инициатива находится на стороне России из-за разногласий между США и Европейским союзом (ЕС).

Кулеба сравнил перспективы урегулирования конфликта на Украине с походом в Париж на четвереньках и подчеркнул, что в настоящий момент корректнее говорить о перспективах прекращения огня. Дипломат добавил, что представители администрации президента США Дональда Трампа говорят не о перемирии, а о прекращении огня.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие урегулирования конфликта на Украине. По его словам, вопросы европейской безопасности также должны стать частью переговоров.