Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 18 февраля 2025Бывший СССР

Кулеба сравнил перспективы перемирия с походом в Париж на четвереньках

Кулеба оценил шансы перемирия на Украине фразой «как в Париж на четвереньках»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Стороны конфликта на Украине в настоящий момент находятся далеко от заключения перемирия. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «BBC-Украина».

«До перемирия нам еще, как говорится, как в Париж на четвереньках. А мир вообще даже не просматривается на горизонте», — оценил шансы экс-глава украинского МИД. Он также подчеркнул, что инициатива находится на стороне России из-за разногласий между США и Европейским союзом (ЕС).

Кулеба сравнил перспективы урегулирования конфликта на Украине с походом в Париж на четвереньках и подчеркнул, что в настоящий момент корректнее говорить о перспективах прекращения огня. Дипломат добавил, что представители администрации президента США Дональда Трампа говорят не о перемирии, а о прекращении огня.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие урегулирования конфликта на Украине. По его словам, вопросы европейской безопасности также должны стать частью переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Лавров и Рубио договорились побороть раздражители в отношениях России и США

      В России объяснили смысл возможных переговоров Путина и Зеленского

      Россиянин превратил квартиру в свалку и задолжал десятки тысяч рублей за ЖКХ

      Белорусский футболист описал отпуск в США фразой «было больновато»

      В России стали искать способ быстрее снизить ключевую ставку

      Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

      Зеленский прокомментировал переговоры России и США

      В Севастополе уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны

      Пару туристов бросили в тюрьму в Иране из-за сделанной в поездке фотографии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше