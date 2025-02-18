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11:13, 18 февраля 2025Мир

Макрон предупредил о повторении сценария Минских соглашений

Макрон: Перемирие на Украине может повторить судьбу Минских соглашений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Перемирие на Украине может быть сорвано, а будущий договор повторит судьбу Минских соглашений. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится как Минские соглашения», — написал французский лидер.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что параметры урегулирования украинского конфликта могут стать несбыточной мечтой, как это произошло с Минскими соглашениями.

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