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15:17, 25 февраля 2025Россия

В России дом матери не вернувшегося с СВО бойца закидали химикатами

В ХМАО дом матери не вернувшегося с СВО бойца закидали бутылками с химикатами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: muksun.fm

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дом матери не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца закидали бутылками с химикатами. Об этом сообщает «Муксун.фм».

Инцидент случился в селе Угут. Кроме матери военнослужащего, злоумышленники забросали бутылками с токсичными веществами дома еще нескольких местных жителей — школьных учителей.

Неизвестными оказалась подростки, которые решили испытать на педагогах действие «кротобомбы», представляющей собой пластиковую бутылку со смесью на основе популярного чистящего средства. Конкретных участников акций под дверьми учительских домов пока не установили.

Ранее в Краснодарском крае мигранты избили участника СВО и его знакомых. Конфликт разгорелся из-за гаража, который один из россиян сдал приезжим. Боец и его спутник получили переломы, женщину ударили трубой по голове.

ЖЗЛ
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