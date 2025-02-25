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02:08, 25 февраля 2025Мир

В России допустили участие Киева в переговорах по миру

Постпред РФ Ульянов: Киев пригласят на переговоры о мире на Украине в свое время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил, когда Украину пригласят на переговоры по урегулированию конфликта с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дипломат отметил вопросы западных чиновников об участии Украины в переговорах о мире. По его словам, они не интересовались этим вопросом, когда обсуждали с Киевом завершение конфликта, но без Москвы.

«Не волнуйтесь. Киев пригласят за стол переговоров в свое время», — допустил он.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Зеленского в уклонении от переговоров по мирному урегулированию. Он напомнил, что сегодня отмена выборов на Украине объясняется введенным в стране военным положением.

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