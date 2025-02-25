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14:53, 25 февраля 2025Силовые структуры

В России осудили четырех вторгшихся в Курскую область украинских боевиков

Суд дал до 16 лет четырем украинским боевикам за вторжение в Курскую область
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Суд приговорил к лишению свободы на сроки до 16 лет четырех украинских боевиков, которые незаконно вторглись на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они признаны виновными по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года Павел Олексюк, Сергей Горбаченко, Юрий Андрейченко и Григорий Ляшенко в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись на территорию России с целью совершения террористического акта. Находясь в селе Снаготь Кореневского района, они оружием запугивали местное население, занимали частные дома, препятствовали эвакуации людей и неоднократно стреляли на поражение по российским войскам и мирному населению. В ходе боевых действий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко были задержаны.

Суд приговорил Олексюка к 16 годам, а Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко к 15 годам. Все четверо будут отбывать наказание в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России осудили четырех украинских боевиков за теракты в Курской области.

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