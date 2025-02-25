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09:59, 25 февраля 2025Россия

В России появятся новые дорожные знаки

Росстандарт обновил ГОСТ о дорожных знаках и разметках
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Росстандарт обновил ГОСТ-Р 52289, устанавливающий обязательные правила применения дорожных знаков и разметки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, поправки в ГОСТ изменяют дизайн некоторых дорожных знаков и вводят новые. Регионы могут применять обновленный стандарт уже сейчас. Обязательными эти требования станут с 1 января 2026 года.

В качестве примера новых обозначений приводится дорожный знак «Глухие», который появится у медицинских учреждений или общественных организаций и будет информировать о пешеходах с проблемами слуха. Кроме того, некоторые знаки могут быть объединены на одной табличке. Так, ГОСТ разрешает размещение указателя «Рекомендуемое ограничение скорости» на щите с предупреждением «Искусственная неровность».

Кроме того, произошли изменения в части правил размещения знаков. Например, перед некоторыми регулируемыми перекрестками разрешили не ставить указатель «Стоп-линия», ограничившись разметкой.

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ЖЗЛ
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