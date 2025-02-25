В России появятся новые дорожные знаки

Росстандарт обновил ГОСТ о дорожных знаках и разметках

Росстандарт обновил ГОСТ-Р 52289, устанавливающий обязательные правила применения дорожных знаков и разметки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, поправки в ГОСТ изменяют дизайн некоторых дорожных знаков и вводят новые. Регионы могут применять обновленный стандарт уже сейчас. Обязательными эти требования станут с 1 января 2026 года.

В качестве примера новых обозначений приводится дорожный знак «Глухие», который появится у медицинских учреждений или общественных организаций и будет информировать о пешеходах с проблемами слуха. Кроме того, некоторые знаки могут быть объединены на одной табличке. Так, ГОСТ разрешает размещение указателя «Рекомендуемое ограничение скорости» на щите с предупреждением «Искусственная неровность».

Кроме того, произошли изменения в части правил размещения знаков. Например, перед некоторыми регулируемыми перекрестками разрешили не ставить указатель «Стоп-линия», ограничившись разметкой.

Ранее в России выросли штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Так, автомобилисты, пойманные за повторной ездой без полиса ОСАГО, должны заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Кроме того, выросли суммы, взыскиваемые за управление машиной с непристегнутым ремнем, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости и другие нарушения.