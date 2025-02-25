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02:02, 25 февраля 2025Россия

В России упростят процедуру банкротства для участников СВО

«Известия»: Власти РФ упростят процедуру банкротства для участников СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Globallookpress.com

Власти России упростят процедуру банкротства для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия».

Соответствующие поправки подготовило Министерство экономического развития по поручению президента Владимира Путина. 24 февраля инициативу одобрила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Участником СВО смогут признать финансово несостоятельными без судебной процедуры. В настоящее время военнослужащие могут стать банкротами по решению арбитражного суда, поскольку у них есть регулярные доходы, которые в теории могут быть направлены на погашение долгов.

После принятия поправок внесудебный механизм будет действовать по аналогии с получателями детских пособий. Сейчас граждане, не имеющие имущества и получающие только выплаты на детей, могут подать заявление на процедуру банкротства через МФЦ бесплатно.

Участника спецоперации могут признать несостоятельным при условиях, если его долг не превышает миллион рублей и у военнослужащего нет имущества, которое можно арестовать.

После одобрения заявки боец включается в специальный реестр банкротов, на долги накладывается мораторий, кредиторы и коллекторы не смогут требовать уплату заемных средств и процентов. При этом факт участия в СВО не будет отображаться в реестре, там отмечается только то, что гражданин подходит под условия упрощенной процедуры банкротства.

В ноябре президент России Владимир Путин увеличил размер выплат участникам специальной военной операции, получившим инвалидность вследствие ранения. Согласно документу, получившим инвалидность бойцам будут выплачивать 4 миллиона рублей.

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