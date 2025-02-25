Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:13, 25 февраля 2025Силовые структуры

В России заочно арестовали бывшего игрока «Что? Где? Когда?»

СК: Заочно арестован и объявлен в розыск экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России заочно арестовали литовского националиста Барткявичюса

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России суд выдал санкцию на заочный арест бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности. Об этом РИА Новости сообщил глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества Следственного комитета (СК) России Александр Пастухов на заседании в Совете Федерации.

Пастухов заявил, что Аскеров объявлен в международный розыск.

Ранее глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества СК России заявил, что суд выдал аналогичную санкцию на заочный арест литовского националиста Валдаса Барткявичюса (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за осквернение мемориала в Судже Курской области и оправдание теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полпред Путина спрогнозировал завершение горячей фазы СВО

      Кайли Дженнер построит роскошное поместье с бункером

      Названа требуемая сумма на восстановление Украины

      Россиянин совершил разбойное нападение на цветочный ради одной розы

      Внешность Арианы Гранде на вручении премии напугала фанатов

      Экс-главный санитарный врач России назвал самый благоприятный период для зачатия детей

      В ВТБ предсказали ключевую ставку на 2025 год

      В Польше заявили о единогласном нежелании отправлять войска на Украину

      Вероятность мартовских морозов в Москве оценили

      Участники жестоких группировок России получили новые сроки за преступления в 90-х

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше