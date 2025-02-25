В России заочно арестовали бывшего игрока «Что? Где? Когда?»

СК: Заочно арестован и объявлен в розыск экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров

В России суд выдал санкцию на заочный арест бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности. Об этом РИА Новости сообщил глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества Следственного комитета (СК) России Александр Пастухов на заседании в Совете Федерации.

Пастухов заявил, что Аскеров объявлен в международный розыск.

Ранее глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества СК России заявил, что суд выдал аналогичную санкцию на заочный арест литовского националиста Валдаса Барткявичюса (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за осквернение мемориала в Судже Курской области и оправдание теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».