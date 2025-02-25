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12:36, 25 февраля 2025Силовые структуры

В России заочно арестовали литовского националиста Барткевичюса

СК: Заочно арестован и объявлен в розыск литовский националист Барткевичюс
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России суд выдал санкцию на заочный арест литовского националиста Валдаса Барткевичюса за осквернение мемориала в Судже Курской области и оправдание теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом ТАСС заявил глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества Следственного комитета (СК) России Александр Пастухов.

По его словам, Барткевичюс объявлен в международный розыск. По данным следствия, он причастен к осквернению и повреждению воинского захоронения в селе Казачья Локня в конце 2024 года.

Пастухов также напомнил, что СК привлек к уголовной ответственности бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) за призывы к террористической деятельности и реабилитацию нацизма.

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