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19:22, 3 января 2025Бывший СССР

Осквернивший памятник в Судже литовец потерял пальцы после взрыва

Осквернивший памятник в Судже литовец Барткевичюс потерял пальцы после взрыва
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Суджа

Суджа. Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Литовец Валдас Барткявичюс (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осквернивший мемориал в городе Судже Курской области, лишился пальцев на руке после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что литовец попал в больницу в Днепропетровске. Сейчас он находится в сознании. На опубликованном фото Барткявичюс показывает перебинтованную кисть руки.

Пострадавший, предварительно, поднял замаскированный взрыв-пакет или мину с тела другого военного, и ему оторвало фаланги пальцев.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело на осквернившего братскую могилу Барткявичюса. Литовец вместе с соучастниками в селе Казачья Локня Суджанского района осквернили и повредили братскую могилу 66 советских воинов, снимая все на фото.

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