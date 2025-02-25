Россиянин с друзьями устроили стрельбу под окнами возлюбленной и попались

В Москве задержаны 3 мужчин, устроивших стрельбу около многоквартирного дома

В Москве задержаны трое мужчин в возрасте от 21 до 27 лет, устроивших стрельбу около дома на улице Фомичевой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По информации силовиков, один из задержанных поссорился с сожительницей, а потом вместе с друзьями приехал к ее дому. Мужчины стали бить ногами и руками по входной двери квартиры женщины. Затем один из них достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил на лестничной площадке, а потом на улице около дома. После этого мужчины скрылись.

По данным правоохранителей, прибывшие на место происшествия оперативники провели осмотр. В результате они обнаружили и изъяли гильзы от патронов светозвукового действия. Спустя некоторое время они установили подозреваемых. Силовики провели у них обыск. В квартире одного из фигурантов нашли и изъяли предмет, схожий с пистолетом. Его отправили на экспертизу.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Все фигуранты заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу по окнам Томского политехнического техникума.