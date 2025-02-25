В США анонсировали «встряску» Пентагона Трампом

Пресс-секретарь Белого дома: Пентагон провалил семь аудитов, его ждет встряска

Президент США Дональд Трамп устроит встряску Пентагону. С таким анонсом на брифинге выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон», — сказала она.

Так Левитт объяснила решение Трампа уволить Чарльза Брауна с главной военной должности США — руководителя Объединенного комитета начальников штабов. По словам пресс-секретаря, президент был недоволен его работой.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал лицемерами критиков Трампа, пытающихся уличить его в уступках России в ходе мирного урегулирования на Украине. По словам Рубио, Трамп — единственный стремящийся к миру президент в американской истории, которому при этом не аплодируют.