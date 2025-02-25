В США сообщили о возможной поездке Зеленского для подписания сделки с Трампом

FT: Зеленский может поехать в США на церемонию подписания сделки с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки о полезных ископаемых с главой США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам украинских чиновников, соглашение было одобрено министрами юстиции, иностранных дел и экономики.

Также появилась информация о готовности Киева подписать договор после того, как Соединенные Штаты отказались от наиболее жестких требований — о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов. Окончательное соглашение предусматривает создание фонда, в который Киев будет вносить 50 процентов доходов от реализации полезных ископаемых.