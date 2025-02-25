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22:06, 25 февраля 2025Мир

В США сообщили о возможной поездке Зеленского для подписания сделки с Трампом

FT: Зеленский может поехать в США на церемонию подписания сделки с Трампом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuetrs

Президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки о полезных ископаемых с главой США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам украинских чиновников, соглашение было одобрено министрами юстиции, иностранных дел и экономики.

Также появилась информация о готовности Киева подписать договор после того, как Соединенные Штаты отказались от наиболее жестких требований — о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов. Окончательное соглашение предусматривает создание фонда, в который Киев будет вносить 50 процентов доходов от реализации полезных ископаемых.

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