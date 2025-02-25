В Сумах произошли взрывы

Два взрыва произошли в Сумах на севере Украины

На севере Украины, в городе Сумы, произошли два взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное».

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 25 февраля, в 11:30. Через семь минут после этого издание сообщило о еще одном взрыве на территории города.

«Общественное» не сообщило, где именно произошли взрывы. Местные власти также не комментировали произошедшее.

Утром 25 февраля на всей территории Украины в связи с угрозой артиллерийских и дроновых ударов объявили воздушную тревогу. В это время появились сообщения о взрывах в Киеве, Сумах и Черкассах.