Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:16, 25 февраля 2025Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о тревоге по всей стране
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Globallookpress.com

На всей территории Украины в связи с угрозой артиллерийских и дроновых ударов объявили воздушную тревогу. О звуках сирены по всей стране сообщает карта Министерства цифровой трансформации Украины и другие мониторинговые ресурсы.

По состоянию на 8:00 утра по московскому времени сирена воздушной тревоги звучала как в украинской столице, так и в региональных центрах на западе и востоке. Впервые воздушную тревогу объявили около 7:00 утра.

В украинской прессе на фоне воздушной тревоги сообщили о взрывах в Киеве, Сумах и Черкассах.

Ранее в МИД России заявили об усилении на фоне переговоров обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам посла МИД по особым поручениям Родиона Мирошника, таким образом Киев выражает неудовлетворенность ходом переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За 180 секунд изменили свои взгляды?» Захарова удивилась голосованию Франции и Британии по Украине в ООН

      ВСУ потеряли группу солдат во время попытки контратаки у Константинополя

      Названы последствия прекращения помощи США Украине

      В российском городе обнаружили женщину-инвалида со следами насильственной смерти

      Победитель самого масштабного шоу в истории раскрыл закулисье проекта

      Тревел-блогерша описала любовь мексиканцев к одному напитку фразой «настоящая секта»

      Александра Бортич снялась в купальнике

      ИИ ускорил разработку чипов в несколько раз

      На Украине назвали худший сценарий в отношениях с США

      Возможность отказа банков от приема старых долларов в России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше