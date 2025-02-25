По всей Украине объявили воздушную тревогу

Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о тревоге по всей стране

На всей территории Украины в связи с угрозой артиллерийских и дроновых ударов объявили воздушную тревогу. О звуках сирены по всей стране сообщает карта Министерства цифровой трансформации Украины и другие мониторинговые ресурсы.

По состоянию на 8:00 утра по московскому времени сирена воздушной тревоги звучала как в украинской столице, так и в региональных центрах на западе и востоке. Впервые воздушную тревогу объявили около 7:00 утра.

В украинской прессе на фоне воздушной тревоги сообщили о взрывах в Киеве, Сумах и Черкассах.

Ранее в МИД России заявили об усилении на фоне переговоров обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам посла МИД по особым поручениям Родиона Мирошника, таким образом Киев выражает неудовлетворенность ходом переговоров.