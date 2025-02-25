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07:37, 25 февраля 2025Бывший СССР

В МИД заявили об усилении со стороны ВСУ обстрелов на фоне переговоров

Мирошник заявил об усилении со стороны ВСУ обстрелов на фоне переговоров
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливаются на фоне встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, это происходит «на фоне явного неудовлетворения Киева переговорами». «Украинская сторона не хочет прекращения военных действий, прекращения конфликта, обстрелы мирных жителей усиливаются», — отметил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что Киев готов использовать любой инструментарий для недопущения диалога между сторонами конфликта на Украине. По его мнению, поиск сценарию по политико-дипломатическому урегулированию не нужен Киеву.

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